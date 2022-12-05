بينهم متهم بالقتل.. اعتقال أربعة مطلوبين بجرائم مختلفة في واسط

2022/12/05 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية إجرام واسـط، اليوم الاثنين، إلقـاء القبض بحق متهـمين بجــرائم مختلفة أبرزها متهم بالقتل في المحافظة.

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