وزير النفط يصادق على تعيين 1443 خريجاً 

2022/12/05 | 11:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

صادق نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، على تعيين (1443) من خريجي معاهد التدريب النفطي لعامي (2019-2020)

وذكر بيان لوزارة النفط، أن "الدائرة الإدارية في الوزارة أصدرت الأمر الوزاري بتعيين (1443) من خريجي معاهد التدريب النفطي لعامي (2019-2020) وتوزيعهم بين التشكيلات النفطية".

وأضاف، أن "نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني صادق على الأمر الوزاري بالتعيين، بعد موافقة مجلس الموقر وفق القرار المرقم (212) لسنة 2022 وكتابي وزارة المالية".

وأشار إلى أن "الأمر الوزاري تضمن تعيين وتوزيع (1443) خريجاً على الشركات النفطية وبحسب الحاجة والتخصص".

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