2022/12/05 | 11:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، في البورصة المحلية.
سعر البيع: 149300 دينار لكل 100 دولار
سعر الشراء: 149200 دينار لكل 100 دولار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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