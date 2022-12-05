2022/12/05 | 11:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، في البورصة المحلية.

سعر البيع: 149300 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 149200 دينار لكل 100 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).