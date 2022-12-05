السعودية تقترب من استضافة كأس أمم آسيا 2027

2022/12/05 | 11:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت السعودية مرشّحة وحيدة لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 لكرة القدم، بعد إعلان الاتحاد القاري، الاثنين، انسحاب منافستها الوحيدة الهند من سباق الترشح.

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