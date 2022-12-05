الانواء الجوية: أمطار رعدية خلال الأسبوع الحالي

2022/12/05 | 11:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد

للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً

للأمطار الأسبوع الحالي.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم

غد الثلاثاء، في المنطقة الوسطى سيكون

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