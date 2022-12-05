مركز الإعلام الرقمي يدعو وزارة الاتصالات إلى إيقاف تلاعب الشركات بأسعار الانترنت

2022/12/05 | 11:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مركز الإعلام الرقمي، اليوم الأحد،

وزارة الاتصالات إلى إيقاف تلاعب

الشركات بأسعار الانترنت، فيما شدد على

ضرورة التطبيق الفوري لقرار مجلس

الوزراء.

وقال المركز في بيان، إن "شركات

الانترنت ملزمة بتطبي

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