تمهيدا لإغلاق مخيم الجدعة الخامس في الموصل: وزير الهجرة والمهجرين تعلن عودة اكثر من 250 نازحاً الى مناطق سكناهم

2022/12/05 | 11:16 - المصدر: وكالة نون

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ملف النزوح وغلق المخيمات، اعلنت وزير

الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو،

عن اعادة (268) نازحاً من مخيم الجدعة

الخامس في الموصل الى مناطق سكناهم

الأصلية في (الموصل وا

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