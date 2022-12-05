محمد بن زايد يزور قطر للمرة الأولى منذ المصالحة.. وتميم بن حمد في مقدمة مستقبليه

2022/12/05 | 11:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الاثنين، إلى قطر في زيارة رسمية بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

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