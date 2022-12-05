2022/12/05 | 11:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: رصد موقع “ذا أتلتيك” البريطاني، أحد أشهر المواقع الرياضية الإخبارية العالمية،...

ظهرت المقالة صحفي اسرائيلي: تجربتي في قطر أنهت أي أمل بتحسين علاقتنا بالشعوب العربية أولاً على المسلة.

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