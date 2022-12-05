ضباب وانخفاض بالحرارة وأمطار خلال الأيام المقبلة

2022/12/05 | 11:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الانواء الجوية، الاحد، 5 كانون الاول، 2022، حالة طقس...

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