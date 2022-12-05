2022/12/05 | 11:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم صباح اليوم الاثنين عن انسحاب الهند من استضافة كأس آسيا 2027 التي كانت تتنافس عليها مع السعودية مؤخراً، وخاصة بعد انسحاب قطر التي أسند إليها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..



السعودية تفوز بتنظيم كأس آسيا 2027 المركز الخبري الوطني.

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