السوداني يستقبل وزير الآثار والسياحة الإيراني ويبحثان تنسيق العمل بمجال السياحة الدينية

2022/12/05 | 11:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الآثار والسياحة الإيراني عزت الله ضرغامي، الاثنين، تنسيق العمل بمجال السياحة الدينية.وقال المكتب الإعلامي للسوداني: إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، مساء أمس، وزير الآثار والسياحة والصناعات التقليدية في الجمهورية … Readmore

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