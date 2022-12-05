رئيس دولة الامارات يبدأ زيارة رسمية الى قطر هي الاولى منذ 5 سنوات

2022/12/05 | 11:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، يوم الاثنين، بأن رئيس الدولة محمد بن زايد بدأ زيارة رسمية إلى قطر.وجاء في خبر للوكالة الاماراتية، أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر تلبية لدعوة من … Readmore

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