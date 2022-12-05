اليوم.. مجلس الخدمة يعلن نتائج المقبولين للتعيين من المشمولين بالقانون الخاص بالكليات الساندة

2022/12/05 | 11:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مجلس الخدمة الاتحادي، اعلان نتائج المقبولين للتعيين من المشمولين بالقانون الخاص بالكليات الساندة، اليوم الاثنين.وذكر مجلس الخدمة العامة الاتحادي، في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “سيعلن نتائج المقبولين للتعيين من المشمولين بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ المعدل الخاص بالكليات الساندة”.وأضاف البيان أن “الاعلان سيكون عبر مؤتمر صحفي سيقام في […]

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مجلس الخدمة يعلن نتائج المقبولين للتعيين من المشمولين بالقانون الخاص بالكليات الساندة أولاً على ايرث نيوز.

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