شاهد بالفيديو.. ايران تفتح النار على العراق بتهديدات عسكرية

2022/12/05 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: l1u-nBG89Cg

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