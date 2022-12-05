شاهد بالفيديو.. حكومة السوداني تحديات وأزمات بيئية وخدمية

2022/12/05 | 12:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CKCH997JDQ8

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