التجارة تحدد الجهة المسؤولة عن إقامة المعارض داخل العراق وخارجه

2022/12/05 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، تحديد الجهة المسؤولة عن إقامة المعارض داخل العراق وخارجه.

وقال إعلام الوزارة، إن "المعارض العراقية هي الجهة المسؤولة عن إقامة المعارض داخل العراق وخارجه"، وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وأضاف، أن "الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة ان دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء أكدت في كتابها الصادر بتاريخ ١٣/ ١٠ / ٢٠٢٢ وجهت (أن الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن إقامة المعارض داخل العراق وخارجه)".

وأكدت الوزارة بحسب البيان، أن "الدائرة شددت في كتابها المعمم على الوزارات كافة والجهات الغير مرتبطة بالوزارات والمحافظات كافة على ضرورة التنسيق مع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية بشأن إقامة المعارض النوعية والتخصصية والمهرجانات التسويقية لغرض الحصول على الموافقات الأصولية كونها الجهة المسؤولة عن إقامة تلك الفعاليات".

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