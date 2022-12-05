السجن المؤبد لمجرم منتمي لداعش في الانبار

2022/12/05 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانباراصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرم انتمى لعصابات داعش الارهابية.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، تلقته (بغداد اليوم)، أن "المجرم اشترك بعمليات الهجوم على مدينة هيت والقوات الامنية المتواجدة في ناحية كبيسة".واضاف أن "المحكمة اصدرت حكمها استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 بدلالة المادة الثانية /3 و5 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ".

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