فقراء العراق في عهد محمد شياع السوداني

2022/12/05 | 12:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سلام المهندس لا يستطيع رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني أن يغير من واقع المرير للعراق وشعبه ، الرئيس الحالي على طريق الذين سبقوه تصريحات بدون أي إنجاز او قرار...أكمل القراءة ←

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