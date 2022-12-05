حكومة السيد محمد شياع السوداني وشعارات الاصلاح في العراق

2022/12/05 | 12:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ادهم ابراهيم على وفق المثل العراقي تريد ارنب اخذ ارنب ، تريد غزال اخذ ارنب .استحوذت احزاب المحاصصة على الحكومة مرة اخرى .واثبتت الديموقراطية في العراق عدم وجود...أكمل القراءة ←

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