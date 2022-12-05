تقارير: لاعبو منتخب ألمانيا

2022/12/05 | 12:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "سبورت بيبل"، أن حركة تغطية الفم التي قام بها لاعبو المنتخب الألماني في المونديال، أحدثت انقسامات داخل غرفة الملابس، بسبب رفض بعض اللاعبين.

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