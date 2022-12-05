جنايات الانبار تصدر حكما بالسجن المؤبد لأحد عناصر داعش

2022/12/05 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرم انتمى لعصابات داعش الارهابية.

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