كمين محكم يطيح بإرهابي حاول الدخول الى نينوى

2022/12/05 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القاء القبض على إرهابي حاول الدخول إلى محافظة نينوى.

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