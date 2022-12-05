تكليف مدير جديد لمكتب مدير شؤون الداخلية والأمن

2022/12/05 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتكليف العميد نهاد رحيم مديرا للمديرية العامة للشؤون الداخلية والامن.

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