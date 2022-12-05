مغامرة إماراتية تجلس بين الأسود جنبًا إلى جنب بزامبيا..كيف عاشت التجربة؟

2022/12/05 | 12:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يهاب العديد من الأشخاص الأسود عند مشاهدتها في حدائق الحيوانات، ومن خلف السياج الحديدية..فما بالك إذا كنت تمشي معها، وتبعد عنك خطوات قليلة فقط.وكانت هذه التجربة ضمن سلسلة من المغامرات التي خاضتها منى التميمي، خلال رحلتها إلى زامبيا في سبتمبر/ أيلول 2022، وتحديدًا في محمية "Mukuni Big Five".

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