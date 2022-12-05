الفاسدون بالعراق.. أما طليق بكفالة أو حرّ في الخارج او محمي بالداخل

2022/12/05 | 12:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: لا يُعرف بشكل دقيق مصير المتهم نور زهير بعد اطلاق سراحه...

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