2022/12/05 | 13:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YoC_cBJbTv8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سلام الاعرجي: السوداني غير قادر على فتح ملفات الفساد الكبيرة لكونه جاء وفق اتفاق) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سلام الاعرجي: السوداني غير قادر على فتح ملفات الفساد الكبيرة لكونه جاء وفق اتفاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).