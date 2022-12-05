2022/12/05 | 13:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تقدمت الممثلة العالمية أمبر هيرد، باستئناف إلى محاكم فرجينيا مطالبة بإلغاء القرار الصادر ضدها أو إجراء محاكمة جديدة تمامًا فى قضية التشهير الشاملة ضد زوجها السابق جونى ديب، والتى خسرتها فى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آمبر هيرد تطالب بمحاكمة جديدة بعد 6 أشهر من خسارة قضيتها أمام جونى ديب المركز الخبري الوطني.

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