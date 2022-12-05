2022/12/05 | 13:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يعلن أسماء الفائزين بتعيينات العلوميين في وزارة الصحة المركز الخبري الوطني.

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