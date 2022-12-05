العراق يصدر 27 شحنة من مكثفات الغاز خلال 11 شهراً

2022/12/05 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أحصت وزارة النفط، الاثنين، كمية مكثفات الغاز المصدرة خلال 11 شهراً، فيما أشارت إلى التوجه لتصدير 3 شحنات من مكثفات الغاز خلال الشهر الحالي.

وقال مدير الهيئة التجارية في شركة غاز البصرة التابعة للوزارة سلطان المالكي، إن "الشركة صدرت لغاية اليوم الأول من كانون الأول الحالي، 27 شحنة (باخرة)، من مكثفات الغاز بواقع 438 ألف طن".

وأضاف أن "الشركة بصدد تصدير 3 شحنات من مكثفات الغاز خلال شهر كانون الأول الحالي، بواقع 16 الف طن لكل شحنة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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