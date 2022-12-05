الخدمة الاتحادي يعلن أسماء الفائزين بتعيينات العلوميين في وزارة الصحة - عاجل

2022/12/05 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، أسماء الفائزين بتعيينات العلوميين في وزارة الصحة.

رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي: التعيينات شملت 29 تخصصاً لذوي المهن الساندة

يتبع..

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