احلام اليقظة التركية.. القنصل العام يجوب بعَلم بلاده أحياء تلعفر بنينوى (فيديو)

2022/12/05 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

نشر القنصل العام التركي في مدينة الموصل، محمد كوجوك صقالي، اليوم الاثنين، مقطعا فيديويا له وهو يجوب شوارع مدينة تلعفر بسيارته الدبلوماسية ويظهر عليها علم بلاده.

وكتب القنصل عبارة مرفقة للفيديو: "مررنا بالأماكن التاريخية في تلعفر"، مضيفا: "قلبي بقي هناك".

ويُذكر هذا الفيديو بأطماع تركية في مناطق شمالي العراق، وفقا للتواجد العسكري التركي المستمر في تلك المناطق والتصريحات المتكررة للمسؤولين الاتراك بضرورة اقتطاع محافظة نينوى وضمها الى تركيا بحسب الخارطة العثمانية في القرون الماضية.

وتحافظ تركيا على وجودها العسكري في محافظة نينوى وبالتحديد في ناحية بعشيقة، ما يثير سخط بغداد باعتبارها خارج الحدود الادارية لكردستان العراق، التي تتمتع بحكم ذاتي.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قد أعلن في ايار/ مايو 2021 إنشاء قاعدة عسكرية تركية في منطقة ميتينا ضمن إقليم كردستان، مؤكدا أن السيطرة على هذه المنطقة سيبقي خط العبور إلى جبال قنديل تحت السيطرة.

وتخطط تركيا منذ أكثر من عام، لإنشاء منطقة "آمنة" بعمق 40- 50 كيلومترا، داخل حدود العراقية وكوردستان، بذريعة الخلاص من خطر حزب العمال الكردستاني الذي ينشط على الحدود المشتركة للبلدين.

واعلنت الدفاع التركية مؤخرا، اطلاقها عملية عسكرية جديدة في شمال العراق وسوريا لملاحقة عناصر حزب العمال، فيما تواصل بغداد بالتلويح بالمعالجات الدبلوماسية.

وتستمر المدفعية التركية بتنفيذ عمليات القصف لمناطق شمالي العراق، فيما تعلن بين الحين والاخر مقتل عناصر من حزب العمال، وجنودها ايضا نتيجة العمليات العسكرية.

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