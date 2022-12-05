حقوق الانسان النيابية تجدد رفضها لتشريع قانون

2022/12/05 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أطلقت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الاثنين، حملة اطمئنان بعنوان لا لتكميم الافواه.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "أننا اليوم كلجنة لن نرضئ بتشريع قانون لايتناسب مع مبادئ الدستور وان المواد العقابية الموجوده في مشروع القانون سوف يتم اجراء التعديلات عليها والعمل علئ اخطار رئيس الوحدة الادارية قبل التظاهر دون اخذ اذن مسبق منه".

واضافت، "أننا دولة تدعم الديمقراطية وفق القانون الذي يكفل حق المواطن بالتعبير عن الرأي".

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