2022/12/05 | 13:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة النجف، اليوم

الاثنين، اتخاذ اجراء أمني لتأمين

المدارس من ظاهرة التحرش في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "بتوجيه من قائد الشرطة

اللواء الحقوقي باسم مجيد

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