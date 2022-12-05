2022/12/05 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران تبدأ العد التنازلي لضرب العراق مجددا | رأس السطر

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