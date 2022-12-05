2022/12/05 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

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العراق يتحرك بخطوات غير مسبوقة بصرف الدولار ومطالبات بمعرفة مصير ناشطين مغيبين | الحصاد الإخباري

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