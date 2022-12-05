بدء جلسات محاكمة

2022/12/05 | 13:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ محكمة جنايات بروكسل الاثنين محاكمة منفذي الاعتداءات الإرهابية التي أودت بحياة 32 شخصاً في العام 2016 في العاصمة البلجيكية، في لحظة ينتظرها ويخشاها الضحايا الذين ما زالوا يعانون من الصدمة.

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