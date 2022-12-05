مجلس الخدمة يعلن أسماء المقبولين بتعيينات العلوميين

2022/12/05 | 13:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الإثنين، المقبولين بتعيينات العلوميين في وزارة الصحة البالغة 3791 درجة وظيفية.

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