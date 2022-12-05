كردستان تطلق النظام الإلكتروني للعقود العامة

2022/12/05 | 13:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بياناً بمناسبة اعتماد وإطلاق النظام الإلكتروني للعقود العامة.

وقال بارزاني في بيان “يطيب لي أن أرحب بإطلاق أول بوابة إلكترونية للعقود العامة الخاصة بحكومة إقليم كردستان، بما يعزز الشفافية والمساءلة في المناقصات العامة، ويساهم في زيادة كفاءة المالية العامة ودعم بروز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وازدهارها، وتحقيق صناعة جديدة، وبالتالي تسريع عجلة الإصلاح”.

وتابع: “يسعدني ما شرعت به وزارة التخطيط بتجديد تعليماتها المتعلقة بالمناقصات وتدريب المقاولين لتطوير مهاراتهم وأدائهم في استخدام البوابة الجديدة التي ستعمم على جميع الوزارات الحكومية في الأسابيع القليلة المقبلة”.

وأضاف أن “هذه الخدمة تعد واحدة من أولى الخدمات التي أُعدت في مركز بيانات حكومة إقليم كوردستان، الأمر الذي سيدعم عمل بشكل كبير في الوصول إلى البيانات وعرض السلع والخدمات المتاحة في القطاع الخاص.

وأردف قائلاً: “أشكر وزير التخطيط دارا رشيد وفريقه على ما بذلوه من جهود مضنية لإنجاح المشروع والمضي به قُدماً، على الرغم من تعليقه لفترة بسبب تفشي فيروس كورونا، وكذلك أتقدم بالشكر إلى الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا – KOICA) على دعمها المستمر وجهودها لتطوير القدرات والامكانات في القطاع العام لحكومة إقليم كردستان”.

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