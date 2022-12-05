لماذا لا يتمتع غالبية الرجال ما يكفي من الأصدقاء المقربين؟

2022/12/05 | 13:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ أقل من نصف الرجال عن شعورهم بالرضا تجاه صداقاتهم، وقال حوالي 1 من كل 5 فقط إنهم تلقوا دعمًا عاطفيًا من صديق خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 4 من كل 10 نساء، وفق استطلاع أجراه مركز الاستقصاء حول الحياة الأمريكية عام 2021.

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