صادرات العراق من مكثفات الغاز ترتفع بنسبة 200%.. وعائدات تبلغ ربع مليار دولار خلال عام كامل

2022/12/05 | 13:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أحصت وزارة النفط، اليوم الاثنين، كمية مكثفات الغاز المصدرة خلال 11 شهراً، فيما أشارت إلى التوجه لتصدير 3 شحنات من مكثفات الغاز خلال الشهر الحالي.

وقال مدير الهيئة التجارية في شركة غاز البصرة التابعة للوزارة سلطان المالكي إن “الشركة صدرت لغاية اليوم الأول من كانون الأول الحالي، 27 شحنة (باخرة)، من مكثفات الغاز بواقع 438 ألف طن”.

وأضاف أن “الشركة بصدد تصدير 3 شحنات من مكثفات الغاز خلال شهر كانون الأول الحالي، بواقع 16 الف طن لكل شحنة”.

وفق ذلك فيعني مجملا أن العراق سيصدر 486 الف طن من مكثفات الغاز خلال العام الحالي.

ومكثفات الغاز هو خليط منخفض الكثافة من عدة سوائل هيدركربونية توجد على شكل غازات في الغاز الطبيعي الخام المستخلص من العديد من حقول الغاز الطبيعي.



تتكثف هذه المواد من الغاز الخام عندما تنخفض حرارته تحت نقطة الندى الهيدروكربونية لذلك الغاز.

وغالبا ما يشار إلى متكثف الغاز الطبيعي باسم المتكثف أو متكثف الغاز، وأحيانا يشار إليه باسم البنزين الطبيعي لاحتوائه على هيدروكربونات ذات درجات غليان توافق درجات غليان المواد المكونة للبنزين.

ووفق بيانات سابقة، فأن العراق “صدر من المكثفات عام 2021 139 ألف طن بقيمة 71 مليون دولار، كما أن صادرات العراق من الغاز السائل قدرت بـ456 ألف طن بقيمة 288 مليون دولار.

وفق ذلك فأن العراق ارتفعت صادراته من المكثفات خلال العام الحالي بنسبة اكثر من 200%.

ويتضح ان سعر طن مكثفات الغاز اكثر من 500 دولار للطن، وبذلك فأن قيمة مايصدره العراق من مكثفات الغاز خلال العام الحالي ستبلغ عائداته 248 مليون دولار، اي نحو ربع مليار دولار.

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