2022/12/05 | 14:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lz9yJqskq9E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. نشطاء يطلقون حملة للتبرع بالدم في ذكرى اليوم العالمي للعمل التطوعي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. نشطاء يطلقون حملة للتبرع بالدم في ذكرى اليوم العالمي للعمل التطوعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).