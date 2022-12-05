2022/12/05 | 14:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري ، اليوم الاثنين ،بمنع استخدام عجلات الوزارة لأغراض شخصية.وقال بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “وزير الداخلية يمنع استخدام عجلات الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يوجه بمنع استخدام عجلات الوزارة لأغراض شخصية المركز الخبري الوطني.

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