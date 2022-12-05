وزير الداخلية يصدر توجيها بشأن استخدام عجلات الوزارة

2022/12/05 | 14:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، توجيها بشأن استخدام عجلات الوزارة، فيما أشار الى مصادرة أي عجلة مخالفة للتوجيه.

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