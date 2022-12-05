كشف ملابسات جريمة قتل غامضة في ميسان

2022/12/05 | 14:27 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، ملابسات جريمة قتل غامضة تعرضت لها احدى الفتيات، فيما اشارت الى اعتقال الجناة في محافظة ميسان.

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