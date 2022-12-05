معاون وكيل وزارة الداخلية للشرطة يباشر مهامه ويؤكد ضرورة الارتقاء بخدمة المواطنين

2022/12/05 | 14:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنباشر اللواء فاضل حيدر هادي معاون وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، مهام عمله بعد اسناد المنصب له بموجب الامر الوزاري، فيما أكد ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمة للمواطنين.

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