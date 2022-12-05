استقالة ثائر أحمد من تدريب الطلبة

2022/12/05 | 14:31 - المصدر: وكالة نون

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بعد أن تعرض فريقه الطلبة إلى خسارتين

متواليتين في الدوري العراقي الممتاز

لكرة القدم أمام نفط ميسان والحدود،

اضطر ثائر أحمد إلى تقديم استقالته من

تدريب الطلبة بسبب ضغوط كبيرة من جمهور

الفريق.

وأصبح

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