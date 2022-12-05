كربلاء:تسويق أكثر من مليون دجاجة لسد حاجة السوق المحلية خلال شهر تشرين الثاني الماضي

2022/12/05 | 14:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية زراعة كربلاء المقدسة عن

قيام مشاريع فروج اللحم من تسويق أكثر

من ( مليون ) دجاجة لسد حاجة الأسواق

المحلية من لحوم الدواجن خلال شهر واحد .

وقال مدير زراعة كربلاء المهندس

الزراعي مهدي الجنا

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