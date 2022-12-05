2022/12/05 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنّ طهران لن تقبل بإجراء المفاوضات النووية تحت الضغط والتهديد ولن تقدم التنازلات وهذا ما تعرفه الولايات المتحدة الأميركية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادةٍ صحافية: "المفاوضات لها منطقها الخاص، لذلك نحن ملتزمون بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) لكن الولايات المتحدة الأميركية انسحبت من الاتفاق".

وفي وقت سابق، أكّد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنّ الولايات المتحدة تدعم أعمال العنف التي تجري في إيران، من أجل الضغط على طهران وإرغامها على قبول مطالبها بشأن المفاوضات النووية.

ويأتي تصريح أمير عبد اللهيان بعدما صرّح المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، في وقتٍ سابق أمس، بأنّ الولايات المتحدة "ستركز على دعم المتظاهرين في البلاد، بدلاً من المحادثات المتوقفة لإحياء الاتفاق النووي الدولي".

وتابع: "إيران لا تزال ملتزمة بعملية التفاوض وتسعى إلى حسمها غير أنّها لن تتفاوض على أساس الحاجة إلى المفاوضات"، لافتاً إلى أنّ "حاجة الغرب إلى التفاوض ليست أقل من حاجة إيران إليه والاتفاق مُتاح ويمكن للأطراف المعنية بها التوصل إليه في أقرب وقتٍ ممكن".

وحول المواقف المتباينة لواشنطن تجاه إيران، قال كنعاني: "المفاوضات لم تندرج ضمن أولويات الولايات المتحدة وإنما هي تركز على قضايا أخرى، فهناك تناقض في تصريحات الأطراف الغربية المعنية بالاتفاق النووي، ولا سيما أن الإدارة الأميركية التي لم توجد مساراً غير مناسبٍ تجاه خطة العمل المشترك الشاملة فحسب بل منعت إيران من الاستفادة من الفوائد الاقتصادية لخطة العمل المشترك الشاملة أيضاً".

وأشار إلى أنّ "الولايات المتحدة أثارت الشكوك تجاه الحلول الدولية متعددة الأطراف لتسوية القضايا المعقدة"، مؤكداً أنّ "واشنطن تتحمل مسؤوليتها تجاه ما نشهده حالياً بسبب تصرفاتها غير المسؤولة".

وأردف: "نوصي الأطراف الأوروبية المعنية بالاتفاق النووي بأن لا تستسلم أمام أميركا والظروف التي تفرضها منعاً للتعرّض للأضراء الناجمة عن هذه الظروف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: لن نجري المفاوضات النووية تحت الضغط ونرحب بالتفاوض مع السعودية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: لن نجري المفاوضات النووية تحت الضغط ونرحب بالتفاوض مع السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).