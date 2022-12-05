للمرة الثانية.. إيران تؤجل البحث عن رفات حرب الثمانينات

2022/12/05 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر حكومي، اليوم الاثنين، عن تأجيل وصول فريق مشترك للبحث عن رفات ضحايا حرب الثمانيات على الشريط مع إيران.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "وفد إيراني- عراقي مشترك كان من المؤمل وصوله الى نقاط محددة على الشريط الحدودي من جهة ناحيتي مندلي وقزانية شرق ديالى للبحث عن رفات جنود قضوا في حرب الثمانيات من القرن الماضي، لكن تم تأجيل موعد وصولهم للمرة الثاني خلال اقل من شهر".

وأضاف، ان" الاضطرابات في بعض المدن الإيرانية عقب التظاهرات ربما تكون هي السبب المباشر في تأجيل وصول فرق البحث، خاصة وأن الاهتمام الأمني والحكومي بات موجهه صوب تلك التظاهرات".



مشيرا الى أن "عمليات البحث التي جرت في السنوات الماضية كشفت عن عشرات الرفات من الإيرانيين والعراقيين وتم تدوين معلوماتهم في محاضر رسمية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، دفن رفات 1459 من الجنود العراقيين المجهولين الذين قضوا في حرب الخليج الأولى في ثمانينات القرن الماضي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان تابعته (بغداد اليوم)، إنها "باشرت بدفن رفات 1459 جندياً في مقبرة البرجسية بمحافظة البصرة"، مشيرة إلى أن الجنود "مجهولو الهوية".

ووضحت، أن "عملية الدفن جرت بعد إكمال الفحوصات الطبية وأخذ العينات الخاصة بهم من قبل وزارة الصحة دائرة الطب العدلي في بغداد".

وتم العُثور على الرفات خلال عمليات البحث المشترك مع الجانب الإيراني عن المفقودين من كلا البلدين إثر حرب الثماني سنوات المدمرة، ولا سيما في المناطق التي كانت مسرحاً للعمليات الحربية وعلى طول الشريط الحدودي الممتد العراق وإيران.

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